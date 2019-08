Il futuro di Conti è ancora al Milan, nonostante le voci di cessione in prestito al Parma e sul possibile arrivo di Sala dalla Sampdoria.

Dalle amichevoli estive del Milan è emersa modo chiaro la scelta di Marco Giampaolo per la fascia destra difensiva. Il titolare è Davide Calabria, mentre Andrea Conti rappresenta l’alternativa. Nessuna novità rispetto alla passata stagione.

L’ex Atalanta spera di vivere una stagione senza infortuni per poter dimostrare di meritarsi spazio in maglia rossonera. Con le sue caratteristiche può essere certamente un’arma in più per l’allenatore. Deve migliorare nella fase difensiva, ma le sue doti in quella offensiva sono notevoli e torneranno certamente utili.

Nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni inerenti un suo possibile trasferimento in prestito, così da consentirgli di giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce il Parma, alla ricerca di un nuovo terzino destro. Tuttavia, l’agente ha smentito l’ipotesi di una partenza dal Milan.

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha negato anche il fatto che il club rossonero abbia avviato dei contatti per Jacopo Sala della Sampdoria per sostituire Conti. Salvo sorprese, sulla fascia destra di Giampaolo rimarrà invariata con gli attuali interpreti. Andrea ha grande voglia dimostrare il proprio valore a Milano, dopo le ottime cose fatte a Bergamo con l’Atalanta.