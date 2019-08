Conti potrebbe seriamente lasciare il Milan quest’estate, ma soltanto in prestito. C’è il Parma sulle sue tracce. Il club sta valutando questa possibilità.

Stamattina la Gazzetta dello Sport ha parlato della possibile cessione in prestito di Andrea Conti, chiuso da Davide Calabria. L’ex Atalanta, dopo due anni di buio, ha voglia di giocare e di recuperare la condizione migliore.

Ecco perché anche la società rossonera, che ha sempre rifiutato qualsiasi offerta, adesso sta valutando questa ipotesi. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo sarebbe anche disposto a cederlo, ma soltanto in prestito. Fra le squadre maggiormente interessate c’è il Parma.

I ducali avrebbero già mosso i primi passi per questa trattativa. Il Milan sta valutando insieme al giocatore e la decisione è attesa nei prossimi giorni. Ricordiamo che Conti lascerebbe Milanello soltanto in prestito secco perché la società punta molto su di lui. Nessuna conferma al momento su Jacopo Sala.

Conti e il suo agente hanno sempre chiarito che c’è la forte volontà di rimanere in rossonero per provare ad imporsi. Ma un anno in prestito potrebbe fargli bene, visto che al Milan è bloccato da un ottimo Calabria. Sono ore calde anche su questo fronte. L’ex Atalanta ha ricevuto diverse offerte dalla Premier League, ma non in prestito. Il Parma invece sarebbe ben disposto a questa soluzione.

#Milan Andrea #Conti sta valutando il suo futuro. Vorrebbe giocare di più, c’è il @1913parmacalcio che lo aspetta. Il @acmilan lo darebbe solo in prestito. La decisione del giocatore nei prossimi giorni. @SkySport @acmilan — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) August 3, 2019

