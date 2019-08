Sprazzi di grande Milan a Cardiff contro il Manchester United, in questa terza e ultima sfida di International Champions Cup della squadra rossonera. Ennesima sconfitta, ma stavolta ai rigori. Ma il risultato è l’ultimo dei pensieri.

Tante note positive per Marco Giampaolo. La sua squadra, come già aveva fatto col Benfica, assomiglia sempre di più al suo stile, anche se c’è ancora tantissimo lavoro da fare. Jesus Suso è la notizia più bella: il migliore in campo con un gol e un assist nel ruolo di trequartista.

Ma lo spagnolo è in ottima compagnia. Sufficienze praticamente per tutti, compreso il connazionale Castillejo, autore della seconda rete. Sugli scudi ancora Borini e Calabria, in crescita Calhanoglu. Certezza Romagnoli.

Manchester United-Milan: tabellino, voti e pagelle

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Rojo, Shaw; Pereira, McTominay, Matic, Mata; Rashford, Martial.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Arbitro: Iwan Griffin

Marcatori: 14′ Rashford, 26′ Suso, 60′ Castillejo, 72′ Lingard.

Ammoniti: Fred, Calhanoglu

Espulsi: //

Manchester United-Milan: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma 6 – Nessun particolare impegno per Gigio, se non interventi che per lui sono pane quotidiano. Non può niente sul primo gol (dal 61′ Reina 6: Lingard chirurgico sul secondo gol, intervento impossibile. Rigori troppo perfetti quelli degli inglesi).

Calabria 6 – Qualche responsabilità su entrambi i gol presi, ma è ancora fra i migliori per il resto della gara (dal 79′ Conti sv)

Musacchio 6 – Come sopra: troppo molle nel contrastare l’attaccante inglese sul primo gol.

Romagnoli 6,5 – Nessuna sbavatura, solita sicurezza, pulito nei passaggi. Ordinaria amministrazione (dal 77′ Gabbia sv).

Rodriguez 6 – Non spinge mai, ma gioca ogni pallone con una tranquillità quasi fastidiosa (dal 78′ Strinic sv)

Borini 6,5 – Corre tanto come ha sempre fatto, ma adesso lo fa con logica, con un fine (dal 77′ Brescianini sv)

Biglia 6 – Il catalizzatore del centrocampo, come ha continuato a dire Pellegatti in queste tre gare. Bene anche oggi, forse un po’ meno rispetto alle prime due (dal 64′ Krunic 5,5: rigore calciato benissimo, niente più).

Calhanoglu 6 – In crescita, ma anche oggi confermiamo la solita frase: da lui ci si aspetta di più.

Suso 7 – Un gol, un assist, tanto movimento e riferimento per i compagni. Siamo finalmente alla svolta? (77′ Bonaventura 6: rientro previsto per settembre, ad inizio agosto è già in campo. Calcia il rigore, e lo fa benissimo. Bentornato Jack).

Castillejo 6,5 – Tanta corsa, tanto impegno e anche un gol (con deviazione). Non è il suo ruolo, ma sta imparando (dal 64′ André Silva 6: nonostante il mercato, entra con la voglia di dimostrare qualcosa. Che poi non ci sia riuscito è un altro discorso. Apprezziamo l’impegno).

Piatek 5,5 – Più fuori che dentro l’area. Ha una grossa chance, ma crede di essere in fuorigioco e calcia con sufficienza. Keep Calm, il Pistolero sta conservando le cartucce (dal 77′ Daniel Maldini 5: Non è mica da questi particolari…).