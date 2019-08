Il Wolverhampton non sia accontenta di Cutrone, intende ingaggiare anche Kessie dal Milan. C’è una prima offerta economica al club rossonero.

Il Wolverhampton ha già pescato Patrick Cutrone in casa Milan e ora ha messo gli occhi anche su Franck Kessie. A rivelarlo è Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, durante il consueto TG sportivo su Italia 1.

La prima offerta dei Wolves per il cartellino del centrocampista è da 28 milioni di euro. L’ivoriano non sembra troppo convinto e pertanto per adesso rimane un giocatore rossonero. Da valutare se il Milan aprirà eventualmente ad una sua cessione. La nostra sensazione è che l’ex Atalanta possa rimanere, anche perché per caratteristiche è unico nel centrocampo di Marco Giampaolo.

Inoltre, viste certe cifre che circolano nel calciomercato internazionale, difficilmente una proposta da 28 milioni può essere ritenuta sufficiente per vendere Kessie. Il Milan non intende fare regali e a livello di cessioni in questo momento c’è la volontà soprattutto di riuscire a vendere André Silva. Da capire quanto il discorso col Monaco possa concretamente riaprirsi e portare ad un esito positivo.

Anche Jesus Suso rimane cedibile, ma servono non meno di 35 milioni per poter intavolare una trattativa. Soldi che la Roma non ha messo sul piatto finora. I contatti vanno avanti, ma non si registrano progressi nei negoziati. Il Milan aspetta e non è disposto a regalare l’esterno offensivo spagnolo, giustamente.

Rafael Leao: “Dribbling, assist e gol. Darò tutto per il Milan”