Il Milan deve effettuare delle cessioni per poter operare in entrata, non è un mistero. In questo momento il calciomercato rossonero è un po’ bloccato e la dirigenza sta cercando di accelerare.

Tra i giocatori cedibili c’è Samuel Castillejo, che Marco Giampaolo sta impiegando da seconda punta nel pre-campionato. Lo spagnolo è un esterno offensivo da 4-3-3, ma sta cercando di adattarsi in un ruolo diverso nel 4-3-1-2. Il Milan lo ritiene sacrificabile e attende una buona offerta per poterlo vendere. Finora sono arrivate solamente proposte di prestito, però poco gradite. Il club preferisce una soluzione a titolo definitivo e valuta non meno di 18 milioni di euro il cartellino dell’ex Villarreal.

Ad oggi sembra difficile immaginare una cessione di Castillejo alle condizioni del Milan. Mancano le offerte. Qualche società spagnola ha fatto dei sondaggi, ad esempio il Valencia, ma forse solamente nella seconda metà di agosto si può muovere qualcosa. Arrivasse una proposta di prestito a condizioni economiche comunque favorevoli, non è escluso che la società possa cambiare idea. Per adesso nulla si muove.

Dovrebbe restare Ivan Strinic, che il Milan ha ingaggiato a parametro zero un anno fa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il croato rimarrà a Milanello. A partire sarà uno tra Ricardo Rodriguez e Diego Laxalt. Dipenderà dalle offerte che arriveranno. L’agente dell’uruguayano ex Genoa in questa settimana dovrebbe incontrare la dirigenza per parlare del futuro.

