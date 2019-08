Leonardo non ha del tutto accantonato l’idea di portare Donnarumma a Parigi. Il direttore sportivo del PSG potrebbe fare una nuova offerta al Milan se cederà Neymar.

L’assalto di Leonardo al Milan per Gianluigi Donnarumma è fallito a giugno. L’ex dirigente rossonero aveva provato a strappare Gigio al Diavolo, ma senza successo.

La sua offerta è stata considerata completamente insoddisfacente. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain ha proposto 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola (valutato circa 30). Un prezzo totale sui 50 milioni per Donnarumma, però in via Aldo Rossi ci avrebbero ragionato solamente se sul tavolo fossero stati messi solamente soldi. La contropartita tecnica non interessava.

Milan, il PSG torna su Donnarumma? Dipende da Neymar

Dopo quel primo tentativo, il PSG non si è più fatto avanti per Donnarumma. Anzi, dalla Francia è trapelata l’intenzione della squadra francese di puntare su Areola. E considerano anche il rinnovo di contratto di David de Gea con il Manchester United, non si intravedevano altre possibile per il futuro immediato di Gigio se non quella di rimanere al Milan.

Ma nelle scorse ore in Spagna il Mundo Deportivo ha spiegato che Leonardo potrebbe tornare su Donnarumma in caso di cessione di Neymar. L’attaccante brasiliano può lasciare Parigi per tornare al Barcellona, che però deve ancora formulare un’offerta convincente per la controparte. Se l’affare dovesse andare in porto, il PSG si butterebbe su due obiettivi: uno è Gigio e l’altro è Paulo Dybala della Juventus.

Nonostante le voci sulla conferma di Areola come titolare, sembra che Leonardo voglia ancora esplorare la possibilità di arrivare a Donnarumma. E con i soldi incassati dalla cessione di Neymar potrebbe presentarsi dal Milan con un’offerta migliore rispetto a quella presentata a giugno. Il club rossonero valuta il proprio portiere sui 60 milioni e dunque si aspetta, eventualmente, una proposta in linea con tale prezzo. Vedremo se effettivamente da Parigi arriverà un nuovo assalto o se quelle diffuse in Spagna sono solamente voci prive di fondamento.