Il PSG potrebbe aver mollato definitivamente la pista Donnarumma. Dalla Francia fanno sapere che c’è fiducia in Areola, designato numero 1 da mister Tuchel.

Un mesetto fa iniziò a circolare la voce inerente la volontà del Paris Saint-Germain di acquistare Gianluigi Donnarumma. L’offerta da 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola, però, non ha convinto il Milan. E poi non ci sono stati grandi sviluppi.

La disponibilità da parte del club rossonero a trattare la cessione del portiere c’era, ma solamente a determinate condizioni. Per 55-60 milioni cash, il trasferimento avrebbe potuto andare in porto. Invece, il PSG ha avanzato una proposta con una contropartita tecnica e non c’era il presupposto per giungere ad un accordo. Inoltre, è trapelata in più occasioni la volontà di Gigio di rimanere a Milano.

Milan, Donnarumma resta? Il PSG dà fiducia ad Areola

Oggi quale è la situazione? Donnarumma è saldamente il portiere del Milan e non si registrano nuovi tentativi per lui. In Francia il quotidiano L’Equipe scrive che il PSG ha designato Areola come numero 1 per la prossima stagione. L’allenatore Thomas Tuchel ha fiducia nel portiere francese e intende puntarci, in accordo con la società.

A lasciare Parigi sarà Kevin Trapp, per il quale sono in corso contatti sia con l’Eintracht Francoforte che con il Porto. La partenza dell’estremo difensore tedesco dovrebbe comportare l’approdo di un vice-Areola alla corte di Tuchel. In questi giorni è emerso il nome di Martin Dúbravka, 30enne portiere sloveno del Newcastle United.

