Il Milan continua a lavorare alacremente con i propri talent scout, guidati dal capo dell’area osservatori Geoffrey Moncada, sempre alla caccia di talenti di livello, magari poco noti in Italia.

Proprio in queste ore è spuntata una nuova indiscrezione relativa ad un giovane calciatore seguito dai rossoneri. Si tratta del difensore argentino Lucas Martínez Quarta, difensore centrale classe 1996, oggi in forza al River Plate. La rivelazione è arrivata dalla giornalista sudamericana Victoria Najda, che segue da vicino le vicende dei Millonarios.

Agentes del Milan estuvieron presentes en el partido de vuelta frente a Cruzeiro observando a Lucas Martínez Quarta. #River — Victoria Najda (@victoriasnajda) August 6, 2019

Gli osservatori del Milan avrebbero seguito il match di Copa Libertadores dello scorso 31 luglio allo stadio Mineirao con il Cruzeiro proprio con l’intento di vedere da vicino Martinez. Schierato titolare al fianco del coetaneo Rojos, il difensore nel mirino rossonero ha disputato una buona prova, trasformando anche uno dei rigori che hanno permesso al River di vincere.

Martinez è nato e cresciuto calcisticamente nei Millionarios e, secondo i media argentini, potrebbe essere pronto al salto di qualità verso l’Europa. Ma in teoria il Milan sembra già al completo in difesa, avendo da poco chiuso per l’acquisto del brasiliano Leo Duarte, in arrivo dal Flamengo per 11 milioni.

