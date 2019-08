Calciomercato Milan: resta in piedi l’ipotesi Angel Correa per l’attacco rossonero. L’argentino ha fatto sapere di voler lasciare l’Atletico Madrid.

Angel Correa vuole il Milan. Come già vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’argentino spinge per lasciare l’Atletico Madrid. I rossoneri lo vogliono fortemente, su questo ci sono pochi dubbi. Ma l’affare resta complicato.

Il club rossonero da settimane ha messo gli occhi sull’argentino, considerandolo per qualità tecniche e tattiche l’elemento ideale per completare il reparto offensivo. Non a caso il calciatore dell’Atletico è in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: seconda punta, trequartista e anche attaccante centrale.

Gazzetta – Il Milan preferisce Correa a Suso: i motivi

Calciomercato Milan, Correa vuole solo i rossoneri

Le ultime informazioni riferite da Sky Sport confermano le recenti indiscrezioni: Correa ha scelto il Milan come sua prossima destinazione. L’argentino ha dato infatti giorni fa il mandato al suo agente Augustin Jimenez di trattare con il club rossonero per il trasferimento. Piace anche al Valencia, ma il giocatore ha dato priorità al Diavolo.

Il numero 10 dell’Atletico Madrid sa bene di non avere un ruolo centrale e da titolare fisso nella formazione di Diego Simeone, in particolare dopo il riscatto a titolo definitivo di Morata e l’acquisto costosissimo di Joao Felix. Da qui la volontà di dire sì alla proposta del Milan in vista della prossima stagione.

Ora non resta altro che trovare l’accordo tra i due club: il Milan ha bisogno di effettuare almeno una cessione ‘top’ a breve (Kessie, Suso e André Silva gli indiziati) per poter reinvestire su Correa e avvicinarsi alle richieste di mercato dell’Atletico. Un affare che si farà, almeno secondo Sky, anche a fine mese: il Milan è pronto a tenere aperta la trattativa anche fino al 2 settembre, ultimo giorno del calciomercato estivo.

