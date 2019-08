Fabio Borini sugli scudi nelle prime tre uscite stagionali. È il giocatore di movimento più utilizzato da Giampaolo, in un ruolo non suo peraltro.

Non è mai stato acclamato dal pubblico rossonero come uno dei rinforzi di maggior qualità e lusso degli ultimi anni, ma Fabio Borini ha mostrato di avere pregi unici.

Il numero 11 del Milan, giunto ormai alla terza stagione in rossonero, è un calciatore che pecca in classe e qualità tecnica, ma non è secondo a nessuno per dinamismo, duttilità, spirito di sacrificio e grinta. Spesso le sue prove non sono considerate di alto livello, ma per un allenatore o per il resto dei compagni Borini resta un calciatore affidabilissimo.

Ha giocato da attaccante esterno, da prima punta e persino da terzino nei suoi primi due anni milanisti, ma oggi per Borini si apre una nuova avventura. Il tecnico Marco Giampaolo lo vede come mezzala ideale, un calciatore pronto a correre per novanta minuti, pressare gli avversari ed inserirsi senza palla pure in un ruolo inedito.

Non a caso, come riportato da Calciomercato.com, Borini nel pre-campionato estivo 2019 risulta il calciatore del Milan che ha accumulato il maggior minutaggio: Giampaolo lo ha schierato per ben 255 minuti durante le varie amichevoli, un minuto in più del bomber Krzysztof Piatek, il quale a differenza di Borini non si sta esprimendo al massimo. L’ex Roma si sta invece guadagnando la fiducia del mister grazie alle sue prove ricche di sacrificio e abnegazione; per il classe ’91 può iniziare così una nuova carriera da instancabile centrocampista, così da entrare in competizione per il ruolo con i vari Krunic, Bennacer e Paquetà.

