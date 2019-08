Se dovesse cedere Franck Kessie per esigenze finanziarie, il Milan potrebbe pensare ad un sostituto. Praet è il preferito di Giampaolo.

Come riportato da diversi media italiani quest’oggi, la permanenza di Franck Kessie all’interno della rosa del Milan rischia di essere ormai agli sgoccioli.

Pare che il club rossonero, con evidenti esigenze finanziarie e di bilancio, abbia deciso di trattenere un calciatore in ascesa come Jesus Suso, ma allo stesso tempo di sacrificare lo stesso Kessie. La partenza dell’ivoriano per circa 25-28 milioni di euro garantirebbe un ‘tesoretto’ da reinvestire, magari in direzione Angel Correa.

Sportmediaset – Correa, il Milan non molla. Kessie verrà sacrificato?

Kessie ai saluti, il Milan punta un pupillo di Giampaolo?

L’ivoriano Kessie dunque sembra in partenza, con il Milan in attesa di offerte intriganti dall’estero (piace al Wolverhampton). Come detto i ricavi ottenuti dall’eventuale cessione del centrocampista classe ’96 verrebbero reinvestiti immediatamente su Correa, talentuoso fantasista dell’Atletico Madrid considerato un obiettivo primario per l’attacco.

Ma anche il centrocampo potrebbe aver bisogno di un altro elemento, ma non è detto, soprattutto con il rientro lampo di Giacomo Bonaventura. Se la società, in comune accordo con l’allenatore, decidesse di cercare un’altra mezzala, potrebbe tornare su Dennis Praet, pupillo di Giampaolo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe fare un tentativo per il centrocampista belga della Sampdoria, che tanto bene ha fatto agli ordini dell’attuale tecnico rossonero. Un’operazione però non semplice, visto che la Samp ha già rifiutato le proposte di Lione e Leicester per lui, ma in questo caso potrebbe essere decisiva la volontà del numero 10 doriano.

Monaco, proposto uno scambio di prestiti al Milan: i dettagli