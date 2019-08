Milan, il sogno è Luka Modric. Grande amico di Zvonimir Boban e simpatizzante del Diavolo, filtra uno spiraglio per un’eventuale trattativa

Il Milan sogna Luka Modric. Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo un mercato all’insegna di elementi di prospettiva e senza spese folli, è l’ex pallone d’oro il grande obiettivo del club rossonero.

La premessa però è doverosa: oltre che difficile, attualmente non c’è una trattativa in corso. Si tratta piuttosto di una suggestione non ancora accantonata, per ora.

Milan, suggestione Luka Modric

Tuttavia Zvonimir Boban e Paolo Maldini considerano il croato un elemento di grande esperienza e qualità, nonché perfetto per una squadra ringiovanita e con non molta esperienza internazionale.

Il 34enne di Zara, dall’altra parte, simpatizza per il Milan del grande amico Boban, e proprio a questo si riconduce quel like galeotto su Instagram che fece scatenare la tifoseria rossonera. Quindi, se lasciasse Madrid, – riferisce il CorSera – Milano sarebbe una meta gradita dove si trasferirebbe volentieri.

Gli gli ostacoli – sottolinea però il quotidiano – sono due: in primis un super ingaggio da 12 milioni di euro attualmente percepito, poi il diniego ad abbandonare il Real Madrid dopo un’annata disastrosa.

Maldini e quel “sarebbe perfetto”

Interrogato in merito lo scorso 19 luglio, in occasione della presentazione di Theo Hernandez e Rude Krunic, Maldini rispose così sull’idea Modric: “Non l’abbiamo mai trattato. Ma come abbiamo detto, cerchiamo anche giocatori di esperienza. Siamo d’accordo che la crescita dei giovani avvenga con giocatori più affermati ed esperti. Modric sarebbe perfetto, ma non l’abbiamo mai trattato“.

Regista e trequartista, un suo remoto approdo in rossonero rimetterebbe in discussione l’intera mediana del Diavolo. Nella squadra di Zinedine Zidane intanto, proprio in mediana, dovrebbe approdare a breve Donny van de Beek, stella dell’Ajax.

Milan, Giampaolo non basta: Suso resta sul mercato, le ultime

Redazione MilanLive.it