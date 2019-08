Durante la visita in Kosovo del Milan, per l’amichevole contro il Feronikeli, Franco Baresi ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida.

Il Milan è in Kosovo, per la prima volta nella sua storia, per un’amichevole contro il Feronikeli. Oggi, nel giorno della sfida, Franco Baresi ha parlato in conferenza stampa. Con lui presente anche l’altro brand ambassador rossonero, Daniele Massaro.

Lo storico numero 6, capitano del Milan negli anni ’80 e ’90, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Anzitutto sulla visita in questo “nuovo” paese: “Felici di giocare questa amichevole. Ci auguriamo che questo evento apra ad altre strade. C’era grande curiosità da parte di tutti noi, perché è la prima volta qui. C’è curiosità di confrontarci con la realtà locale. Penso che il mister farà giocare tutti per proseguire nelle rotazioni in vista della prima di campionato”.

Baresi sul Milan di Giampaolo: le dichiarazioni

Nello specifico, Franco Baresi, si è soffermato sulla squadra. Relativamente alla difesa, ha dichiarato: “Credo che ci siano generazioni diverse. Il Milan ha iniziato un nuovo progetto, con nuove ambizioni, nuovi giocatori e allenatore. Serve fiducia sul fatto che questo Milan cresca e penso che ci voglia il giusto tempo per far si che la squadra sia competitiva sia in Italia sia all’estero”.

Sullo stato di forma della squadra dopo le amichevoli estive in ICC e sull’imminente inizio ufficiale della stagione: “Credo che la squadra possa essere competitiva. Abbiamo fatto delle amichevoli importanti con delle belle prestazioni. Siamo il Milan, tutti sanno delle responsabilità che hanno. Siamo fiduciosi”.