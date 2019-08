Il Milan parte per il Kosovo, direzione Pristina dove stasera sfiderà il Feronikeli al Fadil Vokkri Stadium. Selfie e sorrisi per i rossoneri in aeroporto, di seguito le immagini

Milan in partenza per il Kosovo, in vista della penultima amichevole di questo lungo ritiro estivo. Aereo destinazione Pristina, dove stasera al Fadil Vokkri Stadium, alle 20.45, il Diavolo di Marco Giampaolo sfiderà il Feronikeli .

Il club rossonero ha postato delle immagini attraverso il proprio profilo Instagram. Oltre a un Paolo Maldini richiestissimo al Terminal 2 per foto e autografi, si vede anche la squadra effettivamente in procinto di imbarcarsi sempre accompagnata da diversi tifosi rossoneri.

Nonostante l’impellenza, i giocatori si sono mostrati parecchio disponibili per degli scatti a volo. Dei sorridenti Gianlugi Donnarumma e Krzysztof Piątek accontentano due papà con i rispettivi figlioletti, mentre dalle immagini si vede anche Rafael Leão.

Feronikeli-Milan, le scelte di Giampaolo

Occhi puntati soprattutto sul neo acquisto rossonero stasera, il quale è pronto al debutto dal primo minuto accanto proprio a Piatek. Nel 4-3-1-2 pensato da Giampaolo, infatti, Leão farà da spalla al gigante dell’Est con ancora Suso trequartista e Lucas Paquetá inizialmente in panchina.

In mediana spazio a Lucas Biglia affiancato da Rude Krunic e Hakan Calhanoglu. In difesa, davanti a Donnarumma, spazio alla linea difensiva composta da Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez.

