Jesus Suso dà risposte positive in campo ma non è ancora fuori dal calciomercato. Marco Giampaolo non ha nessun dubbio: è lui il trequartista per il suo nuovo corso tattico. La società vuole accontentarlo, ma di fronte a certe offerte sarà difficile desistere.

Finora sono arrivati interessi concreti dalla Roma, che non è andata oltre un’offerta cash bassa più contropartite non gradite, e dal Lione. Oggi, invece, la Gazzetta dello Sport ha parlato di un’idea Fiorentina: ci sembra difficile che si verifichi tale scenario, ma sul mercato niente è impossibile.

Noi di MilanLive.it, tramite la nostra pagina Twitter, vi abbiamo chiesto cosa fareste voi con Suso: va ceduto oppure no? Ecco il risultato finale:

#Suso, futuro in bilico: #Giampaolo vuole tenerlo, la società non ha escluso ancora la cessione. Voi cosa fareste? Votate! — MilanLive.it (@MilanLiveIT) August 8, 2019

Insomma, la maggior parte della tifoseria milanista venderebbe Suso, nonostante le buone cose viste in queste amichevoli estive. Lo spagnolo è andato in gol col Manchester United e ieri contro il Feronikeli. Ma oltre a questo, ha mostrato di sentirsi parecchio a suo agio fra le linee. E nessuno se lo aspettava, visto che ha sempre giocato da esterno a destra.

Questo però non convince comunque la tifoseria rossonera. Che preferirebbe venderlo comunque, magari ad una cifra vicina ai 35 milioni. Quei soldi il Milan potrebbe reinvestirli su un altro giocatore, magari Angel Correa, desiderio del mercato. Vedremo cosa succederà da qui al 2 settembre, termine ultimo per le operazioni.

