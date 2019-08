Il Milan sta pensando anche ad Ante Rebic per rinforzare l’attacco. L’Eintracht chiede 40 milioni. Il croato piace molto anche all’Inter.

Il Milan è alla ricerca di una seconda punta forte da affiancare Krzysztof Piatek. Rafael Leao ha dato buoni segnali nel secondo tempo contro il Feronikeli, ma è molto giovane e servirebbe qualcuno con maggiori garanzie.

Angel Correa è l’obiettivo primario di Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban. A fine luglio sembrava vicinissimo, poi l’intoppo: troppo alte le richieste dell’Atletico Madrid, che continua a chiedere 55 milioni per la cessione dell’argentino. I rossoneri sono fermi all’offerta di 40 milioni e puntano sulla volontà del ragazzo. Vista la situazione di stallo, il Milan ragiona anche sulle alternative e, secondo Tuttosport, ora spunta anche Ante Rebic.

Calciomercato Milan, idea Rebic per l’attacco

Già c’è l’Inter sulle tracce dell’attaccante croato. L’Eintracht finora ha già ceduto due pezzi pregiati: Jovic al Real Madrid per 60 milioni e Haller al West Ham. Adesso anche Rebic potrebbe fare le valigie e il ritorno in Italia è una delle opzioni. I tedeschi hanno già posto le proprie condizioni per la cessione: 40 milioni cash, mentre il giocatore chiede un ingaggio da 3,5/4 milioni.

Potrebbe essere una buona soluzione per ciò di cui ha bisogno il Milan. Rebic nasce come esterno d’attacco, ma negli ultimi anni è diventato un vero e proprio attaccante. Ma non è una centravanti, bensì una punta mobile, bravo a sfruttare gli spazi e soprattutto con un’ottima tecnica di base. Il Milan ci pensa, ovviamente sponsorizzato dal connazionale Boban. Ma Correa resta il primo obiettivo.

Rebic ha già giocato in Italia con le maglie della Fiorentina e l’Hellas Verona. In Serie A non è riuscito ad imporsi come invece ha fatto in Bundesliga e in Nazionale. In questi anni è migliorato tantissimo in fase realizzativa e non solo. Un giocatore davvero molto interessante. Può scatenarsi un derby di mercato visto che piace anche all’Inter di Antonio Conte.

