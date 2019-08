Diego Laxalt è tra i giocatori che il Milan ritiene cedibile in questa finestra estiva del calciomercato e sta attendendo l’offerta giusta. Ci sono stati dei sondaggi da parte di Parma e Spal, ma le due destinazioni non sono gradite al giocatore. Anche il Torino è interessato, però non ha ancora compiuto passi concreti. Come rivelato da Sky Sport, l’ultima società ad aver chiesto informazioni per Laxalt è l’Atalanta. Il club bergamasco è disposto a prenderlo in prestito, però il Milan non gradisce la formula. I contatti sono avviati e nelle prossime ore l’agente dell’uruguayano incontrerà la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione e parlare del futuro.