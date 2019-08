Diretta live con tutti gli aggiornamenti sull’amichevole Cesena-Milan che si disputa all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Ultimo test pre-campionato per la squadra di Giampaolo.

Oggi per il Milan di Marco Giampaolo ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, previsto il 25 agosto contro l’Udinese in Friuli. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi i rossonero affrontano il Cesena di Francesco Modesto, squadra che milita in Serie C.

La partita sarà trasmessa dalle 20:30 in diretta TV sul canale Milan TV, mentre la diretta streaming è a disposizione sulla pagina ufficiale Facebook del club e anche sulla nuova app per clienti Apple (quelli Android devono aspettare ancora qualche giorno). I tifosi hanno più opzioni per seguire l’ultimo test estivo del Diavolo.

Amichevole Cesena-Milan: le probabili formazioni

Giampaolo oggi rinuncia a due degli ultimi nuovi acquisti: Ismael Bennacer, da poco rientrato dalle vacanze post Coppa d’Africa, e Rafael Leao (leggero infortunio). Out pure Rade Krunic. Non convocati neanche Pepe Reina (non al 100%) e Diego Laxalt (cedibile). Ovviamente è assente anche Mattia Caldara, alle prese col recupero da un infortunio e che potrà rientrare solo verso ottobre.

Ci sarà invece Leo Duarte, l’ultimo arrivato in casa Milan e desideroso di esordire con la maglia rossonera. Il difensore brasiliano dovrebbe partire dalla panchina, visto che Giampaolo intende schierare la probabile formazione che vedremo contro l’Udinese nel prossimo weekend. Modulo 4-3-1-2 confermato, ovviamente, e Jesus Suso sempre trequartista alle spalle della coppia Piatek-Castillejo. In difesa Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez davanti a Gigio Donnarumma. A centrocampo terzetto Borini-Biglia-Calhanoglu.

Cesena-Milan: probabili formazioni

Cesena (3-4-3): Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, Rosaia, Franco, Valeri; Borello, Sarao, Russini.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.

Cesena-Milan: dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming