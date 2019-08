Mario Balotelli, attaccante che in Italia ha già giocato con Inter e Milan, torna in Serie A. Ha firmato un nuovo contratto con il Brescia, ora è ufficiale.

Mario Balotelli is back. Torna a giocare in Italia, dopo le esperienze passate con le maglie di Inter e Milan. Da oggi ne indossa una nuova in Serie A: è quella del Brescia, che in questi minuti ha comunicato ufficialmente il suo acquisto.

Sfumata la trattativa con il Flamengo, l’agente Mino Raiola ha accelerato i negoziati con il club neo-promosso arrivando ad un accordo. Il patron Massimo Cellino sognava un grande colpo da regalare ai tifosi e a mister Eugenio Corini. Ce l’ha fatta, sostenendo anche un sacrificio economico. Balotelli dovrebbe avere un ingaggio da circa 3 milioni di euro annui, bonus inclusi. Per lui contratto pluriennale, come spiegato nel comunicato del club. Domani la presentazione ufficiale alle 16.45 nella sede bresciana in via Ferramola.

L’attaccante classe 1990 è reduce dalle esperienze in Francia con Nizza e Marsiglia: 51 gol in 91 presenze complessive. Un bottino realizzativo niente male, anche se i suoi comportamenti non sono stati sempre impeccabili. Non a caso, il commissario tecnico italiano Roberto Mancini ha deciso di non convocarlo in Nazionale negli ultimi 11 mesi. Vedremo se Mario a Brescia riuscirà a riprendersi la maglia azzurra, oltre ad aiutare le Rondinelle guadagnare la salvezza in Serie A.