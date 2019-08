Udinese-Milan, tutto pronto per il debutto del Diavolo in Serie A. C’è un solo ballottaggio tra Samuel Castillejo e Rafael Leão: ecco le scelte

Marco Giampaolo (acmilan.com)Archiviata l’ultima amichevole estiva, il Milan si prepara in vista del debutto in Serie A di domenica alle 18.00 a Udine. E come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico ha già un dubbio: lanciare o non i nuovi acquisti rossoneri?

La questione – sottolinea il giornale – riguarda soprattutto l’attacco, il quale ha lasciato non poche perplessità in questo pre campionato estivo.

Udinese-Milan: Castillejo in vantaggio su Leão

Nel dettagli, quindi, il dubbio si riduce a due singoli giocatori: dare l’ennesima chance a Samuel Castillejo non incisivo ma che ha avuto modo di lavorare per l’intera estate, o a Rafael Leão che invece potrebbe fare subito la differenza con le sue qualità?

Al momento, tuttavia, il tecnico propende per le garanzie tattiche, e quindi la scelta ricadrebbe sullo spagnolo ex Villarreal che affiancherebbe ancora Krzysztof Piatek con Suso sulla trequarti.

Le scelte tra centrocampo e difesa

L’unico rinforzo in campo alla prima di campionato potrebbe essere Rude Krunic, pronto ad agire da interno destro con Lucas Biglia in cabina di regia e Hakan Calhanoglu sull’altro versante.

Tra tutti, però, il reparto difensore a dare maggiori garanzie al tecnico. Con Theo Hernandez infortunato, toccherà a Ricardo Rodriguez a sinistra con Davide Calabria a destra. Al centro, con Léo Duarte non ancora pronto, sarà invece Mateo Musacchio a far coppia con Alessio Romagnoli davanti a Gianluigi Donnarumma.

