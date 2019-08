Lucas Martinez Quarta, giovane talento argentino, è tra i giocatori che il Milan segue con interesse. Difficile un investimento nell’immediato, però per il futuro non va escluso.

Mancano pochi giorni al termine della finestra estiva del calciomercato e dal Milan ci si attendono alcune operazioni. La trasferta negativa contro l’Udinese ha messo in evidenza delle mancanze e c’è bisogno di intervenire.

L’attuale organico di Marco Giampaolo ha troppi elementi che in realtà non sono funzionali al progetto e che andrebbero ceduti. La società, che finora ha avuto difficoltà nelle cessioni, dovrà provare a liberarsene per fare spazio a rinforzi utili alla causa. Manca poco alla scadenza del 2 settembre e c’è del lavoro da fare per migliorare la squadra.

Milan, occhi su Martinez Quarta del River Plate

Il Milan guarda sia al presente che al futuro. E in quest’ottica va visto l’interesse per Lucas Martinez Quarta, 23enne difensore centrale del River Plate. Secondo quanto scritto dall’edizione argentina del quotidiano Marca, l’agente del giocatore sarebbe in Italia per negoziare il trasferimento del proprio assistito in Serie A.

Oltre al Milan, anche l’Inter sta seguendo Martinez Quarta. Nel contratto in essere col River Plate è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, una cifra che difficilmente il Diavolo oggi può pensare di investire. Infatti, in difesa è già stato acquistato Leo Duarte dal Flamengo per 10-11 milioni e con tale operazione il pacchetto dei centrali è stato completato. La società ha altre priorità in questi giorni e sarebbe sorprendente l’arrivo di un altro difensore.

Più probabile che il Milan continui a seguire Martinez Quarta nei prossimi messi, valutando un’eventuale acquisto nella prossima estate quando il calciatore sarà ad un anno dalla scadenza del contratto. Ovviamente, non bisogna escludere che nei prossimi giorni altri club possano farsi avanti e assicurarsi il talento argentino.

