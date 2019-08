Calciomercato Milan: confermate le difficoltà del club rossonero nell’arrivare ad Angel Correa. L’ultima offerta fatta all’Atletico Madrid è stata rifiutata.

Angel Correa difficilmente vestirà la maglia del Milan. Le ultime notizie circolate non fanno pensare che il trasferimento si possa concretizzare negli ultimi giorni della finestra estiva del calciomercato.

Stando a quanto spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’ultima offerta rossonera è stata rifiutata dall’Atletico Madrid. Si trattava di un prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto a 25 milioni che diventerebbe obbligo nel momento in cui il giocatore raggiungesse 45 presenze da 45 minuti ciascuna nel biennio. I Colchoneros hanno respinto tale proposta e adesso bisogna vedere se dal Milan arriverà un rilancio.

In Spagna hanno dato per interrotte le trattative tra i due club, vista la distanza su formula e valutazione economica del cartellino. E senza la cessione di Correa, l’Atletico Madrid non può chiudere con il Valencia l’arrivo di Rodrigo Moreno in attacco. Intanto l’argentino in questi giorni non si è allenato con la squadra di Diego Simeone, ufficialmente per un lieve problema di salute. Vedremo se ci saranno novità oppure se il suo destino sarà quello di restare in Spagna. Da capire chi prenderà il Milan al suo posto.

