Calciomercato Milan: il Torino spera di riuscire a concludere l’affare Laxalt dopo la partita di Europa League contro il Wolverhampton. Sassuolo sullo sfondo.

Più complicata del previsto la cessione di Diego Laxalt. Il Milan ha prima visto sfumare il trasferimento del giocatore all’Atalanta e adesso spera di piazzarlo al Torino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso dello speciale “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il club granata conta di chiudere l’operazione venerdì. Infatti, in casa Torino adesso c’è massima concentrazione sulla partita di qualificazione all’Europa League contro il Wolverhampton.

In precedenza si erano diffuse indiscrezioni inerenti una frenata nella trattativa, a causa dei soliti problemi di natura economica. Però, a Di Marzio risulta che il Torino sia in vantaggio sul Laxalt e fiducioso sulla chiusura dell’affare. Sullo sfondo c’è il Sassuolo, che dopo l’infortunio di Rogerio cerca un laterale sinistro. Il club emiliano ha provato a inserirsi sul giocatore del Milan e attende di capire cosa succederà col Toro. Intanto sta pensando a Kenedy del Chelsea come alternativa.

Da ricordare che oggi presso la sede rossonera c’era Ariel Krasouski, agente dell’uruguayano, che ha spiegato che entro venerdì il trasferimento al Torino si può definire. Vedremo se effettivamente andrà così o spunteranno altre opzioni. Oltre al Sassuolo, anche il Marsiglia si è interessato al calciatore in questi giorni.

