Calciomercato Milan: secondo le ultime notizie rivelate del giornalista Carlo Pellegatti, la cessione di André Silva allo Sporting Lisbona sembra vicina.

Il futuro di André Silva potrebbe essere in Portogallo, il suo Paese di origine. Non è un mistero l’interesse dello Sporting Lisbona nei suoi confronti. In queste ore la trattativa può subire un’accelerata.

Il noto giornalista Carlo Pellegatti tramite il suo canale Youtube ufficiale ha rivelato che il Milan è vicino alla cessione del giocatore. Si sta discutendo sul diritto/obbligo di riscatto nell’ambito di un’operazione con la formula del prestito oneroso a circa 5 milioni di euro. La dirigenza rossonera sta cercando di ottenere l’obbligatorietà del riscatto del cartellino, così da non rischiare di dover riprendere André Silva al termine della prossima stagione.

Milan, André Silva verso lo Sporting Lisbona: le ultime news

I contatti con lo Sporting Lisbona sono in corso e vedremo se la trattativa avrà un esito positivo. Per il centravanti portoghese rimanere al Milan ha poco senso, visto che Marco Giampaolo lo considera una riserva. La mossa ideale per lui è trasferirsi in una squadra che possa permettergli di giocare con continuità e rilanciarsi. Quella guidata da Marcel Keizer può essere adatta a lui. Gli permetterebbe anche di giocare in Europa League, vetrina sempre interessante seppur non paragonabile alla Champions.

La cessione di André Silva è importante per permettere al Milan di operare in entrata. C’è una questione sia numerica che economica da considerare. Ovviamente l’obbligo di riscatto sarebbe meglio per il club, sicuro poi di incassare una determinata cifra entro giugno 2020. Nelle prossime ore vedremo se ci saranno conferme e quali dettagli emergeranno eventualmente sull’affare. Con il trasferimento del centravanti cresciuto nel Porto, la dirigenza poi certamente prenderebbe un nuovo rinforzo in attacco. Difficilmente Angel Correa, però.

