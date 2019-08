IL PSG ha deciso di puntare su Keylor Navas, abbandonando la pista Gigio Donnarumma (resta al Milan). Da capire se il Real Madrid ora cercherà Pepe Reina come sostituto.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà ancora al Milan. Già da qualche settimana era trapelata la notizia, ma oggi sembra esserci qualche certezza in più.

Come rivelato dal quotidiano Marca, il Paris Saint Germain ha deciso di affondare il colpo per Keylor Navas. Da giorni la trattativa con il Real Madrid va avanti e sembra arrivata al rush finale. In questi giorni l’operazione dovrebbe concludersi. Il portiere costaricano è pronto per volare a Parigi per avere maggiore spazio di quello che oggi gli può garantire Zinedine Zidane, che ha dato la maglia da titolare a Thibaut Courtois.

Milan, Donnarumma resta: il PSG chiude per Navas. Real Madrid su Reina?

Il PSG era l’unica società che poteva provare a mettere le mani su Donnarumma. E, come sappiamo, un tentativo di Leonardo a giugno c’è stato. Ma l’offerta non convinse affatto al Milan e, comunque, Gigio ha sempre fatto sapere di voler restare in rossonero. Nelle settimane successive al termine della sessione estiva del calciomercato la dirigenza dovrà incontrare l’agente Mino Raiola per iniziare a parlare di rinnovo di contratto. Quello attuale scade a giugno 2021.

Resta da capire che scelta farà il Real Madrid per sostituire Navas. Serve un vice-Courtois e tra i nomi circolati in questi giorni c’è anche quello di Pepe Reina. L’esperto estremo difensore del Milan è tra i profili valutati dai blancos. Per la squadra di Marco Giampaolo lui rappresenta una figura importante dello spogliatoio. Tuttavia, non va escluso che alla società non dispiaccia l’idea di liberarsi del suo contratto da 3 milioni di euro netti (5,5 lordi) annui fino al 2021.

