Il Real Madrid potrebbe vendere Keylor Navas al PSG e cerca un portiere per sostituirlo. Piace Pepe Reina del Milan, ma ci sono altre opzioni considerate.

Il Real Madrid sta valutando la possibilità di prendere un nuovo portiere, dato che Keylor Navas potrebbe partire. Il costaricano è chiuso da Thibaut Courtois e vorrebbe andarsene per giocare con maggiore continuità.

Sulle sue tracce sembra esserci soprattutto il Paris Saint-Germain, non convinto di affidarsi ad Alphonse Areola. Un estremo difensore esperto e vincitore di tre Champions League come Navas potrebbe essere il rinforzo ideale. Il direttore sportivo Leonardo aveva pensato anche a Gianluigi Donnarumma, che però il Milan valuta non meno di 60 milioni di euro. Prendere il classe 1986 nato a San Isidro de El General costa meno, anche se pare che il Real Madrid abbia respinto un’offerta da 15 milioni del PSG, la richiesta è di 20.

In attesa di definire l’eventuale cessione di Navas, il club madrileno valuta delle alternative per sostituirlo. Tra i nomi emersi nei giorni scorsi c’è quello di Pepe Reina, altro portiere del Milan. Per esperienza può essere adatto alle esigenze di Zinedine Zidane. Inoltre libererebbe i rossoneri da un ingaggio pesante (3-3,5 milioni netti annui). Ma Reina non è l’unico profilo preso in considerazione dal Real Madrid.

Oggi il quotidiano AS fa altri cinque nomi che i blancos stanno valutando:

Willy Caballero , 37enne che milita nel Chelsea di Frank Lampard ed è il vice di Kepa attualmente.

, 37enne che milita nel Chelsea di Frank Lampard ed è il vice di Kepa attualmente. Asier Riesgo , 35enne attualmente senza squadra dopo le stagioni trascorse nell’Eibar. Sembrava che dovesse andare al Manchester City da Pep Guardiola, ma così non è stato e lui è ancora svincolato.

, 35enne attualmente senza squadra dopo le stagioni trascorse nell’Eibar. Sembrava che dovesse andare al Manchester City da Pep Guardiola, ma così non è stato e lui è ancora svincolato. Antonio Mirante , 36enne della Roma. Il club giallorosso deve ancora vendere Olsen, dopo l’arrivo di Pau Lopez, e il portiere italiano potrebbe andarsene.

, 36enne della Roma. Il club giallorosso deve ancora vendere Olsen, dopo l’arrivo di Pau Lopez, e il portiere italiano potrebbe andarsene. Danijel Subasic , 34enne croato del Monaco.

, 34enne croato del Monaco. Maarten Stekelenburg, 36enne olandese che milita nell’Everton e che in passato ha giocato anche in Serie A con la Roma.

