Per Milan-Brescia, prima partita casalinga dei rossoneri nel nuovo campionato, si va verso le 50.000 presenze allo stadio di San Siro.

Dopo la deludente sconfitta contro l’Udinese in Friuli, il Milan ha grande voglia di riscatto. Sabato a San Siro contro il neo-promosso Brescia la grande occasione per rifarsi.

La squadra di Marco Giampaolo non può permettersi di fallire contro quella di Eugenio Corini, vincente all’esordio a Cagliari. I rossoneri dovrebbero presentarsi con un “nuovo” modulo, visto che l’allenatore ha già fatto intendere di poter abbandonare il 4-3-1-2 a causa della poca compatibilità con le caratteristiche di alcuni giocatori. Possibile ritorno al 4-3-3, già utilizzato nelle scorse stagioni con Gennaro Gattuso in panchina.

Il Milan a San Siro sarà spinto da almeno 50.000 tifosi. Il club ha fatto sapere che per sabato le presenze allo stadio saranno numerose. Il Brescia va sconfitto e il supporto della tifoseria è sempre importante. Sono ancora a disposizione molti biglietti per chi volesse assistere alla partita valida per la seconda giornata del campionato Serie A 2019/2020. Ricordiamo che il calcio di inizio è previsto per le ore 18:00.

