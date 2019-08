Calciomercato Milan: il club rossonero ambisce a ingaggiare Angel Correa dell’Atletico Madrid e spera di accelerare in questi giorni. Le ultime dal Corriere dello Sport.

Non è un mistero la volontà del Milan di assicurarsi Angel Correa come rinforzo per l’attacco. Da tempo l’argentino è un obiettivo primario e la dirigenza ci sta lavorando.

E’ anche risaputa la necessità del club di vendere per poter comprare. Purtroppo, però, ci sono delle difficoltà ad effettuare cessioni e ciò blocca il calciomercato in entrata. L’addio di André Silva aiuterebbe la società rossonera ad avere maggiore margine di manovra, trovando quell’accordo definitivo che con l’Atletico Madrid ancora non può esserci.

Calciomercato Milan, blitz di Boban per Correa?

Oggi il Corriere dello Sport scrive che per Correa a svolta è vicina e Zvonimir Boban è in pre-allerta da domenica per effettuare un blitz a Madrid. L’Atletico inizialmente chiedeva 50 milioni di euro per vendere il proprio giocatore, ma sembra essersi convinto ad accettare i circa 40 che il Milan è disposto a mettere sul tavolo. Anche perché non vuole “perdere” Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia già bloccato e che vuole assicurarsi già in questa finestra di calciomercato.

Marco Giampaolo con Correa può avere diverse soluzioni in attacco. Nell’ottica di un ritorno al 4-3-3, l’argentino può agire sia da esterno destro che soprattutto da esterno sinistro. La sua velocità e la sua bravura nel dribbling possono fare la differenza in un Milan bisogno di più fantasia e imprevedibilità. Rimane da capire se effettivamente nelle prossime ore ci potrà essere l’accelerata tanto attesa della trattativa.

Ancora non si sta sbloccando la cessione di André Silva, che doveva andare al Monaco per circa 30 milioni e che poi è rimasto. Lo Sporting Lisbona è interessato a riportare il giocatore in Portogallo, ma per adesso ha dato disponibilità solo a offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Milan vuole fare un’operazione a titolo definitivo o almeno con obbligo di riscatto.

Galeone avvisa Giampaolo: “Suso può giocare solo a destra. Calhanoglu play un rischio”