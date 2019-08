Pare ormai sfumato Angel Correa. Il Milan ha bisogno di alternativa. Rodrigo De Paul sarebbe perfetto per ciò di cui ha bisogno la squadra.

L’operazione Angel Correa si è complicata ulteriormente in queste ore. Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid avrebbe deciso di toglierlo dal calciomercato. Strategia o chiusura definitiva? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Ci sembra impossibile che il Milan non abbia già pronte delle alternative. Sky Sport ieri sera ha rilanciato l’opzione Everton. Ma, come abbiamo visto, la trattativa col Gremio è difficile se non addirittura impossibile. Oltre ai costi (più di 40 milioni), non ci sono i tempi tecnici e burocratici per concludere un affare simile.

Milan-Brescia, Giampaolo passa al 4-3-3: la probabile formazione

Calciomercato Milan, De Paul alternativa ideale a Correa

E quindi? I rossoneri hanno sicuramente bisogno di un giocatore offensivo, che magari possa ricoprire più ruoli in avanti. Correa ha quelle caratteristiche ma è evidente che il prezzo è inadeguato. Stesso discorso per Everton. Ad oggi non sono stati fatti altri nomi. Consapevoli che è troppo semplice fare calciomercato da dietro la nostra scrivania, proviamo a proporvi un nome che potrebbe risolvere la questione: Rodrigo De Paul.

In Udinese–Milan di domenica pomeriggio, entrato nel secondo tempo, ci ha messo circa cinque secondi per realizzare l’assist per Becao, al primo pallone toccato. In queste ore è in trattativa per il passaggio alla Fiorentina: la chiusura non è ancora vicina ma i discorsi sono già ben avviati. Inserirsi in una situazione simile è molto difficile e sarebbe stato il caso di muoversi in anticipo. Ma il Milan ha la forza e il modo per farlo, se vuole.

De Paul nasce come esterno di centrocampo ed è straordinario per qualità e dribbling. In Italia è cresciuto molto anche a livello fisico e tattico. E infatti, ha giocato da seconda punta e anche da centravanti in situazioni di emergenza. In Nazionale, nella recente Copa America, Scaloni lo ha schierato addirittura nel ruolo di mezzala. E con buonissimi risultati.

Sky – Correa complicato, il Milan cerca alternative: caccia all’esterno?

De Paul costa 25-30 milioni

Per caratteristiche può fare anche il trequartista, qualora Giampaolo dovesse decidere di tornare sui suoi passi e riproporre il suo modulo preferito. Ma può giocare indistintamente nel 4-3-3 (da ala o da mezzala) e nel 4-3-2-1 nei due dietro la punta. Destro naturale, con qualità sopra la media. Risolverebbe molto dei problemi del Milan.

Per quanto riguarda i costi, l’Udinese potrebbe accontentarsi di 25-30 milioni, la stessa cifra che la società rossonera era disposta a spendere per Correa. Riassumendo: costa la metà del numero dieci dell’Atletico Madrid e, secondo noi, è maggiormente funzionale alle idee dell’allenatore. E tra l’altro, non deve ambientarsi perché già conosce la Serie A. Non sappiamo se il Milan ci ha già pensato. In caso contrario, sarebbe il caso di farlo.

Gazzetta – Milan, buonuscita a Laxalt: risposta entro due giorni