Com’è andato il primo incontro fra Sergio Conceicao e Villas-Boas: le ultime

Non è ancora definito il futuro del tecnico portoghese, accostato anche alla panchina rossonera: il summit decisivo potrebbe avvenire tra due settimane.

Tra i principali candidati alla sostituzione di Stefano Pioli sembra esserci Sergio Conceicao, alla guida del Porto dal 2017 e il cui lavoro è molto apprezzato dalla dirigenza del Milan. Alcune fonti lo hanno indicato come una delle prime scelte.

Il 49enne di Coimbra ha conquistato 10 trofei sulla panchina dei Dragoes, tra questi ci sono ben 3 campionati. Può arricchire la bacheca vincendo la Coppa di Portogallo: la finale è in programma per il 26 maggio e la rivale sarà lo Sporting CP, fresco vincitore della Liga Portugal. Se dovesse concretizzarsi l’addio, sarebbe un bel modo di chiudere la sua esperienza nella squadra in cui ha militato anche da calciatore.

Incontro Sergio Conceicao-Villas Boas: le ultime dal Portogallo

Stamattina era attesa la visita di André Villas-Boas presso il centro sportivo di Olival, dove ha incontrato sia Conceicao sia la squadra. Anche se in tanti avevano ipotizzato che ci sarebbe stato un confronto decisivo sul futuro dell’allenatore, così non è stato.

Stando a quanto raccolto da MilanLive e confermato anche da fonti portoghesi, si è trattato solo di un primo contatto tra le parti che aveva più che altro lo scopo di motivare il gruppo a concludere positivamente la stagione. Il neo-presidente del Porto ha tenuto un discorso nello spogliatoio e ha anche scambiato delle battute con Conceicao, però il colloquio per parlare del futuro si terrà più avanti.

Come detto in precedenza, il 26 maggio ci sarà la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting CP e proprio dopo tale appuntamento Villas-Boas e il tecnico dovrebbero parlare per arrivare a una decisione finale. Anche se Conceicao aveva firmato con Pinto da Costa (l’ex presidente) un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, non ci sarebbe alcun problema a separarsi se non dovesse esserci comunione di intenti per il futuro. Non rimane che attendere.