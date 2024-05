@ML – Milan, occhio al sorpasso: pressing Marsiglia per Fonseca, i dettagli

Fonseca potrebbe non approdare a Milanello: un’altra società sta cercando di chiudere l’accordo per assicurarselo.

Da settimane uno dei nomi costantemente accostati alla panchina del Milan è quello di Paulo Fonseca. In Italia lo abbiamo già visto alla guida della Roma, nelle ultime due stagioni ha allenato il Lille e con buoni risultati.

Al primo anno in giallorosso è arrivato quinto in Serie A, mentre al secondo ha concluso al settimo posto della classifica. C’è stata anche una semifinale di Europa League 2020/2021, dove la squadra ha perso contro il Manchester United. Dopo essere rimasto fermo per un anno, a giugno 2022 è ripartito dalla Francia e il suo lavoro è stato apprezzato anche in via Aldo Rossi. Tuttavia, oggi è difficile dire se possa davvero essere lui il successore di Stefano Pioli.

Milan, pressing Marsiglia per Fonseca

L’allenatore portoghese fa parte della lunga lista di nomi associati al Milan, che ancora non ha fatto trapelare la sua scelta per il futuro. C’è interesse per Fonseca, però ci sono anche altri profili che vengono valutati. Ovviamente, questa situazione consente ad altre società di farsi avanti.

Sull’ex Roma c’è forte il forte pressing del Marsiglia, che gli offre un contratto importante con un ruolo di grande responsabilità nel progetto tecnico. Non sarebbe solamente l’allenatore della squadra, ma inciderebbe più profondamente nelle scelte del club. L’OM sta accelerando per evitare di perdere colui che oggi è la prima scelta per la panchina, ora occupata da Jean-Louis Gasset, subentrato a Gennaro Gattuso il 20 febbraio scorso.

Se non dovesse concretizzarsi l’opzione Milan, rimanere in Francia può essere un’ottima soluzione per Fonseca. Conosce bene la Ligue 1 e continuerebbe a lavorarci, venendo coinvolto in un progetto ambizioso. Il Marsiglia ha disputato una stagione negativa e occupa il nono posto della classifica del campionato. Con tre partite ancora da disputare (Lorient, Reims e Le Havre) ha ancora delle chance di qualificarsi a una competizione europea, ma deve vincerle tutte e sperare che davanti qualche rivale freni.

Anche senza Europa, una piazza come Marsiglia può fare comunque gola. L’uomo d’affari americano Frank McCourt è proprietario del club dal 2016 e vuole rivedere la squadra protagonista. Sullo sfondo non mancano rumors su una eventuale cessione a investitori arabi, che potrebbero dare ulteriore impulso a un progetto di rilancio. Fonseca sembra attratto dalla possibilità di allenare in Costa Azzurra e sta facendo delle valutazioni prima di dire sì all’offerta.

Il giornalista Loic Tanzi de L’Equipe si è espresso così: “C’è l’80% di possibilità che Paulo Fonseca sia l’allenatore del Marsiglia nella prossima stagione“. Le prossime ore potrebbero essere decisive.