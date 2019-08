Marco Giampaolo pronto al cambio modulo per Milan-Brescia. Il tecnico schiererà i rossoneri con un 4-3-3: ecco la probabile formazione che scenderà in campo sabato.

Dimenticare e archiviare subito la pessima prestazione contro l’Udinese alla prima giornata è necessità assoluta per il Milan. Per farlo Marco Giampaolo, come già annunciato domenica scorsa, pensa ad un cambio di modulo.

Archiviato dopo appena una partita il 4-3-1-2, pare che il tecnico voglia virare sul 4-3-3 di gattusiana memoria. E proprio gli interpreti sembrano gli stessi, con un solo cambio rispetto all’11 tipo schierato la scorsa stagione con maggiore continuità: ovvero Ismael Bennacer al posto di Tiémoué Bakayoko, non più in rosa peraltro.

La problematica principale evidenziata da Giampaolo nel corso dell’analisi post Udinese-Milan era relativa all’attacco, che non era mai riuscito nemmeno a tirare in porta. Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 fa notare che: “Evidentemente Giampaolo chiedeva al polacco dei movimenti, come dice lo stesso allenatore, che non sono nelle corde di questo giocatore, che probabilmente è anche un po’ imballato. Con Suso esterno lo esalti e spingi anche lo stesso Calabria alla sovrapposizione”.

Milan-Brescia: la probabile formazione rossonera

Si passerà dunque ad un più collaudato 4-3-3, comunque un modulo che sarebbe più nelle corde dei giocatori attualmente a disposizione del mister.

Rispetto ad Udine cambieranno anche diversi interpreti: non più Fabio Borini adattato interno di destra, ma Franck Kessie. Non Hakan Calhanoglu regista: il turco giocherà largo a sinistra nel tridente, mentre davanti la difesa ci sarà Ismael Bennacer.

Lucas Paquetà resterà interno di sinistra. Jesus Suso non più trequartista, ma largo nella sua classica posizione a sinistra. E Krzysztof Piatek al centro dell’attacco. Fuori dunque Samuel Castillejo, un potenziale esubero che però difficilmente andrà via in questi ultimi giorni di calciomercato. I due esterni d’attacco potrebbero venire più dentro il campo a giocare, scambiandosi la posizione e magari agendo a turno da trequartisti.

Vedremo come interpreteranno il modulo rispetto al recente passato con Rino Gattuso. Anche se a prescindere dai movimenti, numeri e moduli, servirà vincere e ottenere i tre punti per vivere la sosta per le nazionali con maggiore tranquillità e con il mister che studierà ulteriormente cosa sarà meglio per il suo Milan.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.