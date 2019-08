Spunta anche Sam Greenwood tra i giovani talenti seguiti dal Milan. Il promettente inglese milita nell’Arsenal e piace pure alla Juventus.

Il Milan è attento al presente e guarda anche al futuro. La società sta lavorando per dare subito a Marco Giampaolo una squadra competitiva, ma allo stesso tempo osserva talenti che possono essere utili più avanti.

Secondo quanto rivelato dal tabloid britannico The Sun, il Milan è sulle tracce di Sam Greenwood. Si tratta di un attaccante di 17 anni che milita nell’Arsenal e che sta facendo vedere ottime qualità. Sia il club rossonero che la Juventus hanno mandato i propri scout a visionare questo ragazzo all’Europeo Under 17 disputato quest’estate in Irlanda. Lui ha segnato 3 gol nelle 3 partite dell’Inghilterra, eliminata nella fase a gironi.

Nel Milan c’è Ivan Gazidis che ha lavorato nell’Arsenal e conosce Greenwood visto che arrivò a Londra nell’estate 2018 quando lui era ancora CEO dei Gunners. Da vedere se la società londinese riuscirà a blindare il proprio gioiello. Il Diavolo e la Juventus continueranno a seguire l’attaccante e valuteranno se cercare un affondo concreto o meno. Anche in Germania ci sono club che monitorano il calciatore.

