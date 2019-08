L’Atletico Madrid avrebbe comunicato al Milan che José Angel Correa non è più sul mercato. Questa è l’ultima indiscrezione per quanto riguarda l’attaccante argentino.

Da più parti emerge la notizia che la trattativa tra Milan e Atletico Marid per José Angel Correa sia bloccata e dunque vicina a saltare. A pochissimo giorni dalla chiusura del calciomercato, non arrivano buone notizie per i rossoneri.

L’obiettivo che tanto a lungo era stato cercato e seguito nel corso di quest’ultimo mese di mercato, Correa, rischia adesso di saltare definitivamente. L’esordio disastroso del Milan contro l’Udinese ha portato strascichi non di poco conto, con Marco Giampaolo che ha fatto sapere della possibilità di abbandonare il 4-3-1-2 per tornare ad un modulo più simile e vicino al 4-3-3.

Da qui la riapertura, almeno secondo alcuni media, della trattativa per Everton Soares (anche se molto difficile soprattutto per la tempistica) e il consenguente stop a quella per Correa.

Atletico Madrid, Correa tolto dal mercato

Aggiornamenti sulla trattativa arrivano da Alessandro Jacobone sulla pagina Facebook Milanisti Non Evoluti 2.0: “L’AtleticoMadrid ha comunicato al Milan che Correa non è più sul mercato. Che sia strategia per ottenere una offerta al rialzo o che sia decisione definitiva, lo scopriremo nelle prossime ore. Intanto registriamo un giocatore irritato e stanco di aspettare”.

Una notizia che va di pari passo a quanto si è letto nelle ultime ore da altre fonte: il Milan lontano dall’intesa economica con i Colchoneros. Da tempo il club rossonero ha il “sì” del giocatore per il trasferimento a Milanello, ma ovviamente non basta.

I due club non hanno ancora raggiunto alcuna intesa, anche perché il Milan non ha ceduto André Silva dal quale sperava arrivassero i soldi per alzare l’offerta. L’argentino, quando mancano solo 5 giorni alla chiusura del calciomercato, mai come questa volta sembra più vicino a rimanere in Spagna che trasferirsi in Italia.

