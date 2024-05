Messaggio commovente per Sinner, le parole dell’amico sono da brividi

L’assenza di Jannik Sinner al Foro Italico non passa inosservata nemmeno nelle parole di un azzurro in cerca di riscatto

Si è parlato tante volte, e con cognizione di causa, della spinta, della motivazione, del flusso positivo che i successi di Jannik Sinner hanno infuso a tutto il movimento dell’Italtennis. Le imprese di Luciano Darderi in quel di Cordoba, la vittoria di Luca Nardi ai danni di Novak Djokovic ad Indian Wells e il clamoroso trionfo di Jasmine Paolini nel Masters 1000 di Dubai sono stati, secondo più di qualcuno, stimolati anche dalla voglia di emulare lo splendido cammino dell’altoatesino, quasi imbattibile dal torneo di Pechino dell’ottobre del 2023.

C’è sostanzialmente un solo tennista italiano che negli ultimi mesi ancora non si è giovato dell’effetto Jannik. Parliamo di Lorenzo Musetti, uno che non più tardi di 11 mesi fa ha raggiunto il suo best ranking, attestandosi alla posizione numero 15 della classifica mondiale. Protagonista di un 2023 andato in calando negli ultimi mesi, il carrarino sembra entrato in un tunnel fatto di prestazioni discontinue, sconfitte, nervosismo e, ovviamente, perdita di posizioni in graduatoria.

Fresco papà del piccolo Ludovico, nato lo scorso 15 marzo dalla relazione con la compagna Veronica Confalonieri, il 22enne toscano ha ricominciato dai tornei del circuito Challenger per ritrovare se stesso. Per giocare con una certa continuità, al culmine di un lungo periodo in cui anche vincere due match di fila era sembrata un’impresa titanica.

Arrivato in finale nel torneo di Cagliari disputatosi nella settimana antecedente al via degli Internazionali d’Italia, Musetti ha perso l’ultimo atto contro l’argentino Mariano Navone, ritrovando però buona parte delle certezze precedentemente smarrite.

“Mancherà tanto”, il messaggio per Sinner è da pelle d’oca

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello start del main draw degli Internazionali d’Italia, il tennista toscano, oggi numero 29 del ranking, ha parlato del grande assente nella Capitale: Jannik Sinner. Musetti, che con l’altoatesino ha condiviso l’immensa gioia della vittoria della Coppa Davis a Malaga, ha mostrato un qual certo rammarico per il forfait che il campione altoatesino ha dovuto comunicare in vista della kermesse romana.

“Purtroppo la mancanza di Jannik si farà sentire, specialmente per le tante persone che si sono avvicinate a questo sport grazie a lui“, ha esordito Musetti. “Nell’ultimo anno ha fatto vedere cose irraggiungibili. Dall’altro lato ci sono tanti ragazzi giovani che stanno facendo delle ottime stagioni e che si meritano di esordire in questo torneo, che a me ha dato tanto. Agli esordi mi ha regalato diverse gioie. Il mio augurio per tutti loro è di goderselo, perché il primo Foro Italico è sempre molto dispensioso a livello di energie“, ha concluso ‘Muso’.