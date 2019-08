Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, è stato a Casa Milan per discutere del trasferimento del terzino al Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

Era atteso per stamattina l’incontro tra Ariel Krasouski e la dirigenza del Milan per discutere del trasferimento di Diego Laxalt. Summit che è effettivamente avvenuto e si è concluso verso le 13:20. Quasi un’ora di colloquio tra le parti.

Naufragata la trattativa con l’Atalanta, che ha preferito puntare su Guilherme Arana del Siviglia dopo aver giudicato eccessive le pretese di ingaggio dell’uruguayano, sono emerse altre opzioni. In pole position sul giocatore adesso sembra esserci il Torino, deciso ad accelerare dopo l’infortunio di Cristian Ansaldi. Altre possibilità sono il Sassuolo e il Marsiglia.

Laxalt, l’agente oggi a Casa Milan: le sue dichiarazioni

Krasouski al termine dell’incontro a Casa Milan si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti. Queste le sue parole riprese dai colleghi di calciomercato.com: «Siamo venuti a parlare con il direttore per vedere com’è la situazione. Penso che tra oggi e venerdì tutto verrà definito. E’ vicino al Torino? Non so dire se è vicino, però stiamo parlando e trattando per arrivare a un accordo».

L’agente di Laxalt si sente abbastanza fiducioso per il trasferimento del proprio assistito. L’intesa va ancora trovata, però ritiene che entro venerdì possa essere raggiunta. La formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Torino dovrà ancora accordarsi sull’ingaggio del laterale sudamericano, che al Milan percepisce circa 1,8 milioni netti annui.

André Silva, spunta lo Schalke 04: la richiesta del Milan