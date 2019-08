Calciomercato Milan: lo Schalke 04 pensa ad André Silva per rinforzare il proprio attacco. Il portoghese è considerato cedibile e dunque si attende un’offerta.

Il Milan a questo punto della finestra estiva del calciomercato sperava di aver già ceduto André Silva, ma le cose sono andate diversamente. Sfumato clamorosamente il passaggio al Monaco a luglio, poi non si sono sviluppate trattative che potessero portare al suo trasferimento altrove.

Alla scadenza del 2 settembre mancano pochi giorni e la dirigenza rossonera sta cercando di piazzare i propri esuberi, condizione necessaria per riuscire a fare interventi in entrata. André Silva è tra i giocatori che Paolo Maldini e Frederic Massara contano ancora di riuscire a cedere. Jorge Mendes, agente del centravanti, è a sua volta impegnato nella ricerca di una soluzione soddisfacente.

Calciomercato Milan, lo Schalke 04 si fionda su André Silva?

In questi giorni si è parlato soprattutto dello Sporting Lisbona come club interessato ad André Silva. Tuttavia, dal Portogallo non è ancora giunta un’offerta giudicata buona dal Milan. Il cartellino del giocatore viene valutato almeno 25 milioni di euro, cifra che nessuno sta mettendo sul tavolo. E a questo punto il club rossonero può essere “costretto” ad aprire alla formula del prestito.

Dalla Germania il quotidiano Bild rivela che anche lo Schalke 04 sta valutando André Silva per rinforzare il proprio attacco. Il Milan vorrebbe 5 milioni per il prestito oneroso del centravanti cresciuto nel Porto. Da capire se effettivamente la trattativa può decollare nelle prossime ore. Il club tedesco valuta pure Patrik Schick, attaccante della Roma cercato anche dall’RB Lipsia.

Da vedere anche se, eventualmente, André Silva accetterà la destinazione. Sicuramente gli conviene lasciare il Milan per poter giocare con continuità e rilanciarsi. Nella squadra di Marco Giampaolo è considerato una riserva e dunque un passaggio allo Schalke 04 o altrove lo aiuterebbe ad avere lo spazio che cerca.

