Diego Laxalt è sempre più vicino alla cessione. Oggi gli agenti saranno in sede. Il Torino è vicinissimo, ma attenzione al Sassuolo.

Si potrebbe definire oggi la cessione di Diego Laxalt. Gli agenti dell’uruguagio, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, saranno quest’oggi a Casa Milan per incontrare nuovamente la dirigenza rossonera.

In queste ore il Torino si è fortemente avvicinato: si è parlato di un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 13 milioni. Una formula che non soddisfa pienamente la società rossonera, costretta però ad accettare per liberarsi di un esubero e sfoltire la rosa di Marco Giampaolo. L’affare sembra vicino alla chiusura ormai, ma attenzione al Sassuolo.

Come scrive il giornalista di Sky Sport, gli emiliani sono alla ricerca di un esterno sinistro dopo il brutto infortunio di Rogerio. In rosa hanno Peluso e Tripaldelli, ma sono alternative che non convincono. Ecco perché la società starebbe pensando a Laxalt per sistemare il problema. Ma il Torino è nettamente in vantaggio.

Oggi gli agenti del giocatore saranno quindi di nuovo a Casa Milan. Si proverà a chiudere definitivamente quest’altra telenovela. Da mesi la società cerca di piazzare l’uruguagio ma senza riuscirci. Dopo essersi liberato di Ivan Strinic, adesso è il turno dell’ex Genoa, così da rimanere con Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez a sinistra. Bastano e avanzano.

