De Zerbi al Bayern Monaco: “Vicinissimo”, ma arriva la smentita

Roberto De Zerbi nel mirino anche di una big d’Europa: per il giornalista è vicinissimo

Nelle ultime ore al Milan è stato nuovamente accostato in maniera concreta il nome di Roberto De Zerbi. Un profilo che sicuramente piace molto di più ai tifosi rossoneri, rispetto a quello di Julen Lopetegui, lo spagnolo che sembra in pole per allenare la squadra nel dopo-Pioli.

Lopetegui infatti sembra allontanarsi dalla panchina del Milan dopo le notevoli proteste sui social, con tanto di hashtag #Nopetegui creato dai tifosi rossoneri, tutt’altro che favorevoli al suo ingaggio. Per questo Gerry Cardinale avrebbe riaperto il casting per il nuovo allenatore, che comprende anche il nome di De Zerbi.

Il tecnico del Brighton, con un passato milanista alle spalle come calciatore, ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro circa. Un ostacolo per il Milan, mentre un altro club alla ricerca di un nuovo allenatore potrebbe mettere in atto una mossa a sorpresa, strappando il sì del mister nativo di Brescia.

De Zerbi al Bayern: “Vicinissimo”

I tifosi del Milan rischiano di rimanere delusi, in particolare coloro che apprezzano le qualità tattiche e strategiche di De Zerbi. L’allenatore classe ’79, secondo quanto scrive Bruno Longhi, sarebbe ad un passo dal dire sì al Bayern Monaco.

Il Bayern cambierà allenatore al termine della stagione, con l’addio di Thomas Tuchel a prescindere dal risultato finale in Champions League. Dopo aver tentato Ralf Rangnick per diverso tempo ed aver incassato il no del tedesco, che i tifosi del Milan ricorderanno sicuramente, le attenzioni di Rummenigge e compagnia si sarebbero orientate su De Zerbi.

L’indiscrezione di Longhi per adesso però non trova conferme (smentita anche dalla BILD). Il futuro dell’ex allenatore del Sassuolo è ancora tutto da scrivere: anche di recente ha aperto alla possibilità di lasciare il Brighton, ma la sua permanenza non si può ancora escludere del tutto, anche se la sensazione è che a fine stagione il divorzio arriverà. Le opzioni per De Zerbi però sono sempre meno: il Barcellona ha trattenuto Xavi, il Liverpool ha scelto Arne Slot per sostituire Klopp, Chelsea e Manchester United non hanno ancora deciso e il Bayern si è preso un momento di riflessione dopo il no a sorpresa di Rangnick.

I tifosi del Milan possono ancora sperare ma per adesso il club rossonero non ha avuto contatti con De Zerbi.