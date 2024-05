Colpo in Svizzera, l’agente conferma: “Milan interessato, potrebbe provare l’affondo”

Il procuratore di un giovane talento conferma che la società rossonera è sulle tracce del suo assistito: ci sarà una trattativa nelle prossime settimane?

Il Milan sta lavorando per il futuro e ha l’intenzione di rinforzare la squadra in maniera tale da poter vincere nella prossima stagione. Lo Scudetto vinto dall’Inter nell’ultimo derby è una macchia e la dirigenza deve reagire facendo le scelte opportune sia lato allenatore sia lato giocatori.

Giorgio Furlani ha già detto che non ci sarà una rivoluzione, gli acquisti saranno meno rispetto allo scorso calciomercato estivo. Una base c’è, anche se l’organico va migliorato e completato in ogni reparto. Gli interventi dipenderanno anche dalle eventuali cessioni pesanti che verranno effettuate. Mike Maignan e Theo Hernandez vanno in scadenza a giugno 2026, senza rinnovi potrebbero essere valutate le offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.

Milan, rinforzo dalla Svizzera? Parla il procuratore

Un reparto che ha bisogno di innesti importanti è il centrocampo, dove probabilmente arriveranno almeno un paio di volti nuovi. Una scelta che ha fatto discutere nelle ultime sessioni di mercato è il mancato acquisto di un mediano difensivo, un giocatore capace di dare più equilibrio alla squadra. Pioli e la dirigenza hanno privilegiato altre caratteristiche, non ponendo rimedio neppure nella finestra di gennaio.

Nel mercato invernale uno dei nomi accostati al Diavolo è stato quello di Renato Veiga, portoghese classe 2003 in forza al Basilea. Lui e il compagno di squadra Finn van Breemen, difensore, sono stati visionati direttamente dal direttore tecnico Geoffrey Moncada. Tuttavia, dopo il blitz in Svizzera non ci sono stati sviluppi concreti. Nessuno dei due è approdato a Milanello. Chissà se cambierà qualcosa in estate…

Intanto ha parlato Nelson Veiga, padre e agente del calciatore, che a Numero Diez ha confermato l’interesse rossonero: “Quello che so è che il Milan lo segue da tanto tempo. Ovviamente, con l’apertura del mercato potrebbe provare l’affondo. Ora sono ancora interessati e osservano le sue prestazioni. Tuttavia, non c’è ancora nulla di concreto, nessuna offerta ufficiale del Milan. Ci sono vari club dei top 5 campionati con cui ho già avuto dei contatti. Vedremo cosa succederà. Ci sono squadre di Ligue 1, Premier League, una ulteriore della Serie A che sono interessate da un po’. Anche nel mercato invernale ci sono state discussioni e informazioni, ma in accordo con lui abbiamo deciso di concludere la stagione al Basilea e di rimandare tutto all’estate“.

Il club rossonero monitora la situazione del giovane portoghese, che ha un passato nel settore giovanile dello Sporting CP e che gioca in Svizzera da agosto 2023. Ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e secondo Transfermarkt il suo cartellino vale 3 milioni, anche se il Basilea certamente chiederà più soldi dopo aver speso quasi 5 milioni per comprarlo.