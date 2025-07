Nuovo ribaltone, Furlani sorprende tutti: la scelta sulla destra

Il Milan ha deciso di muoversi sul mercato, prendendo un nuovo terzino destro: ecco la situazione al 17 di luglio

Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano. Sono loro i tre acquisti messi a segno fino a questo momento da Giorgio Furlani in questa prima parte del calciomercato. Tre innesti, ma tante partenze, due di spessore come quelle di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez.

Ma dalle parti di via Aldo Rossi non sembra esserci fretta: l’Amministratore Delegato rossonero appare tranquillo nonostante ci sia davvero parecchio da fare. Massimiliano Allegri ad un mese dall’esordio ufficiale contro il Bari si ritrova con una difesa tutta da costruire. I terzini non sono arrivati e un centrale nuovo sarebbe stato giusto acquistarlo. Ma non è una prioritĂ e se non esce nessuno, non entra nessuno.

In attesa di novitĂ dal Belgio per Ardon Jashari, il focus negli ultimi giorni si è spostato sul terzino destro. Sono state intense e ricche di confusione: molti colleghi hanno dato per fatto l’acquisto di Marc Pubill. I contatti continui con il suo entourage, invece, alla fine sono serviti per tenerlo in stand-by e non farlo chiudere con i Wolves.

Milan, ecco la prioritĂ : Furlani ci crede ancora

Marc Pubill non è certo il primo nome per rafforzare il ruolo di terzino destro. Lì, in quella posizione, il preferito è DouĂ© dello Strasburgo. Il fratello dell’attaccante in forza al Psg piace davvero tanto, ma arrivare a convincere il club francese a cederlo non è facile.

Servono piĂą di 25 milioni di euro e lo Strasburgo non ha intenzione di fare sconti. La proprietĂ – la stessa del Chelsea – non ha certo dimenticato cosa è successo nella trattativa per Mike Maignan. Secondo Gianluca Di Marzio, però, il Diavolo non ha ancora mollato la presa su DouĂ© ed è intenzionato a provarci ancora.

Solo dopo un ultimo tentativo, si cambierĂ obiettivo. Pubill costa solamente 13-15 milioni di euro, ma c’è una buona concorrenza, rappresentata da club di Premier League e della Liga. C’è soprattutto, come detto, il Wolverhampton, ma lo spagnolo preferirebbe approdare in rossonero. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l’entourage del giovane terzino, ma il Milan non ha ancora affondato il colpo. Il Diavolo prende tempo. Una strategia che non fa impazzire i tifosi, che vedono le altre squadre mettere a segno affari importanti