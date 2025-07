La decisione è presa: si lavora al ritorno, colpo di scena Milan

In casa Milan si avvicina la chiusura di una nuova operazione con i rossoneri decisi a chiudere a stretto giro di posta un affare.

Sono giorni caldi per quello che riguarda il calciomercato del Milan sia per quello che concerne le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

Se da una parte Igli Tare è al lavoro per provare a chiudere nel tempo più breve possibile gli acquisti chiesti da Massimiliano Allegri, dall’altro la dirigenza rossonera è conscia di dover salutare diversi giocatori che non rientrano nei piani del tecnico livornese. Tra questi ci sono molti calciatori che, al termine della scorsa stagione, sono rientrati a Milanello dopo i prestiti conclusi lo scorso 30 giugno. In queste ore si è riaperta una pista che potrebbe riportare un giocatore nel club dove ha disputato l’ultima annata con ottimi risultati.

Ritorno in vista: il Milan pronto a chiudere un colpo di mercato

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe riportare nuovamente Tommaso Pobega all’ombra delle due torri con il classe 1999 che è una richiesta espressa di Vincenzo Italiano. Il centrocampista era in prestito con diritto di riscatto ai rossoblu che avrebbero dovuto versare nelle casse dei rossoneri circa 12 milioni per trattenerlo in Emilia.

La cifra è stata ritenuta troppo alta dalla dirigenza del Bologna che ha chiesto un forte sconto che inizialmente il Milan non ha voluto concedere. L’ex giocatore del Torino non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri che avrebbe dato l’ok ad una sua nuova partenza. Il Bologna appare disposto a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro.

La proposta potrebbe convincere i rossoneri a lasciar partire il centrocampista con la certezza di andare a realizzare un’importante plusvalenza tra un anno. Lo stesso calciatore sarebbe felice di tornare a lavorare ancora una volta con Vincenzo Italiano che lo aveva avuto a disposizione già durante la sua avventura allo Spezia.

Tommaso Pobega è stato un uomo importante durante la stagione passata del Bologna entrando spesso nelle rotazioni del tecnico rossoblu dando un grande contributo alla vittoria della Coppa Italia degli emiliani, giunta in finale proprio contro il Milan. I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire il nuovo affare con le due dirigenze che dovrebbero incontrarsi già nelle prossime ore per provare a trovare un’intesa.