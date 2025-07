Addio ufficiale: è finita col Milan, resta in Serie A

Il comunicato del club rossonero conferma la separazione del giocatore con la squadra. Resta in Serie A: il punto della situazione

Addio al Milan. Il calciatore saluta il club rossonero, ma resta in Serie A. L’annuncio ufficiale, conferma quanto circolato nelle ultime ore.

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lapo Nava a US Cremonese. Il Club ringrazia Lapo per la professionalità e l’impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali.

Con questa nota – apparsa sul sito ufficiale del club rossonero, il Milan saluta Lapo Nave, che si trasferisce nella vicina Cremona. I grigiorossi, che giocheranno in Serie A, hanno deciso di puntare sul giovane portiere, acquistandolo a titolo definitivo.

Per il Milan una percentuale, del 50%, sulla futura rivendita. Il Diavolo così mette in atto una strategia già adottata in passata per altri giovani, come Marco Brescianini o Daniel Maldini. Lapo Nava, dunque, non farà parte della rosa dei portieri del Milan della prossima stagione.

Non ci sarà ovviamente nemmeno Marco Sportiello, che a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Un ritorno a casa per l’estremo difensore di Desio, che andrà a firmare un contratto più lungo, di 3-4 stagioni.

Milan, ecco i portieri della nuova stagione: si riparte da Mike Maignan

Il sostituto di Marco Sportiello è già arrivato nella giornata di ieri. Pietro Terracciano sarà il secondo di Mike Maignan. Per l’ex Fiorentina, che indosserà la maglia numero uno, un contratto biennale (si attende solo l’annuncio ufficiale).

E il terzo portiere chi sarà? In prima squadra dovrebbe continuare a lavorare Lorenzo Torriani, ma non sono esclusi cambi di rotta. Oggi nel Milan Futuro ci sono Devis Vasquez e Noah Ravyere, che difficilmente rimarranno in rosa per militare in Serie D. Seil giovane italiano dovesse fare le valigie per maturare esperienza altrove, per uno dei due potrebbe esserci una promozione in prima squadra. Di certo non arriveranno altri portieri del mercato.

Per quanto riguarda gli estremi difensori, ora il focus sarà su Mike Maignan, con il quale serve trovare un’intesa per il rinnovo. Al momento è tutto fermo, ma c’è la ferma volontà di arrivare ad un’intesa, per non perderlo nel 2026 a zero. Si attendono sviluppi a breve.