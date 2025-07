Lucca al Milan, tentativo last minute fallito: retroscena clamoroso

Il club rossonero aveva provato a prendere l’attaccante toscano: ecco come sono andate le cose.

Uno dei calciatori italiani destinati a cambiare squadra in questa sessione estiva del calciomercato è Lorenzo Lucca. Dopo la buona stagione con la maglia dell’Udinese, il suo desiderio è quello di mettersi alla prova a un livello più alto.

L’attaccante classe 2000 è reduce da un’annata in cui ha messo assieme 14 gol e 2 assist in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Nel mercato invernale il Milan aveva pensato a lui come alternativa a Santiago Gimenez, però da Udine non è arrivata un’apertura e alla fine i rossoneri sono riusciti ad assicurarsi il nazionale messicano.

Calciomercato Milan, futuro Lucca: le ultime news

Non ha smesso di essere accostato al Milan, però Lucca è ormai prossimo al trasferimento al Napoli. Negli ultimi giorni la società campana ha accelerato in maniera decisa, trovando l’accordo sia con il calciatore sia con l’Udinese.

L’operazione prevede un prestito oneroso da 9 milioni di euro e un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni di euro. Totale 35, accontentata la richiesta dell’Udinese. C’è chi considera eccessiva questa valutazione, però il Napoli ha deciso di puntare sull’ex Pisa e si aspetta di vedere prestazioni in linea con questo investimento.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club azzurro ha battuto sia Milan sia Atalanta nella corsa a Lucca. Ad esempio, il Milan negli ultimi giorni aveva fatto un tentativo provando a inserire Lorenzo Colombo come contropartita tecnica nella trattativa. Le parti non hanno trovato la quadra e, quindi, il Napoli ha avuto la strada spianata per assicurarsi il giocatore.

Lucca andrà a rinforzare l’attacco della squadra allenata da Antonio Conte, mentre il Milan dovrà rivolgere le proprie attenzioni altrove. Non è detto che il nuovo centravanti non possa arrivare comunque dalla Serie A. Non è segreto che la dirigenza rossonera stia valutando anche Dusan Vlahovic come opzione per l’attacco. Il serbo conosce molto bene Massimiliano Allegri, avendolo avuto come allenatore già alla Juventus.

Vlahovic va in scadenza di contratto a giugno 2026 e non c’è alcuna speranza che rinnovi. La Juventus è pronta a venderlo per 20-25 milioni di euro, però il suo stipendio da 10-12 milioni di euro netti annui è il grande ostacolo alla sua cessione. Secondo alcuni rumors, il giocatore e il suo agente vorrebbero una buonuscita per facilitare l’addio a Torino. Operazione non semplice.