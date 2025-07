Scelto il nuovo bomber del Milan: è stato appena annunciato

Un colpo di scena pazzesco per l’attacco rossonero: Milan, ci siamo, il nuovo bomber è stato annunciato

La nuova stagione è cominciata per il Milan di Massimiliano Allegri, al lavoro per costruire un gruppo decisamente più unito rispetto a quello visto nella passata annata. Il tecnico livornese ha fiducia nella dirigenza rossonera ed in particolar modo in Igli Tare che, ad oggi, ha grandi piani per il nuovo Milan.

La firma di Luka Modric, annunciato poche ore fa, è stata solo un piccolo antipasto. Perché Cardinale vuole riportare in alto i rossoneri e per farlo – al netto di cessioni pesanti come quelle di Reijnders e Theo Hernandez – ha intenzione di dare il via ad almeno un grandissimo colpo. Si parla, chiaramente, di attacco.

Igli Tare lo ha ammesso qualche settimana fa: “Cerchiamo un giocatore da mettere in competizione con Gimenez”. Da qui, un lungo elenco di nomi che si arricchisce settimana dopo settimana e che, oggi, può vedere soprattutto un giocatore avvicinarsi alla maglia rossonera. A tal proposito l’annuncio è già arrivato.

Milan, scelto il bomber: colpo stellare

Beppe Accardi, procuratore sportivo ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ analizzando in primo piano la situazione in casa Milan. Si parla, in particolar modo, dell’attacco, un reparto sul quale Allegri attende almeno un corposo acquisto nelle prossime settimane.

La domanda più suggestiva riguarda un nome in particolare, Dusan Vlahovic, che da qualche settimana è finito con forza nelle mire del ‘Diavolo’. Accardi dove vede Vlahovic? Il procuratore non ha dubbi: “Dico Milan. Se Allegri lo rivuole allora sa quanto può dare. Andrà visto come si presenterà e in che condizioni”, ha detto. Ed in effetti col passare dei giorni l’opzione rossonera potrebbe effettivamente diventare più forte che mai. Il giocatore è ormai ai ferri corti con la Juventus e il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 parla chiaro: i bianconeri solo adesso posso pensare di cederlo incassando qualcosa.

Negli ultimi giorni si è fatta strada anche l’ipotesi di una rescissione, con la Vecchia Signora che risparmierebbe l’ultimo corposo anno di stipendio: circa 12 milioni di euro. Il Milan rimane alla finestra, consapevole della necessità di consegnare il prima possibile ad Allegri un grande centravanti. Perché, come anche confermato da Tare, servirà un’alternativa di peso a Gimenez che possa dare spazio e tempo al nazionale messicano di integrarsi al meglio nel calcio italiano.

E Vlahovic, a tal proposito, sarebbe la scelta ideale. Allegri lo conosce benissimo ma molto dipenderà da come si chiuderà il rapporto con la Juve. Nella stagione passata, verosimilmente l’ultima del classe 2000 in maglia bianconera, Vlahovic ha collezionato 44 presenze con 17 gol e 5 assist vincenti, oltre a 2 reti nel recente Mondiale per Club.