Dal Napoli al Milan: il colpo si chiude a 60 milioni

Napoli e Milan, svolta incredibile per il calciomercato estivo: operazione da 60 milioni di euro, così si può chiudere

La stagione del Milan è ufficialmente cominciata agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno è in attesa di nuovi rinforzi che completino una rosa, al momento, ancora carica di lacune. Modric e Ricci in mediana sono sicuramente benzina importante ma non basteranno.

Il cruccio da risolvere il prima possibile potrebbe essere decisamente più dietro. Come già accaduto in passato Napoli e Milan potrebbero ritrovarsi a incrociare le proprie strade, non in campo ma in sede di calciomercato. Un’esigenza comune che riguarda tanto il gruppo allenato da Antonio Conte quanto quello di Allegri è sicuramente la difesa.

I rossoneri hanno perso Theo Hernandez, sono a caccia sia di un terzino sinistro che di uno destro, senza dimenticare in primis l’impellente necessità di portare alla corte di Max un centrale di spessore, possibilmente giovane e che possa prendere il posto di Thiaw che resta in uscita. Anche in campioni d’Italia sono orientati su caratteristiche del genere e, a tal proposito, un’idea comune sta balenando nei pensieri delle dirigenze di Milan e Napoli. Servirà, però, una proposta quasi indecente.

Napoli o Milan: firma da 60 milioni

Non è un mistero che il Milan da settimane a questa parte abbia pensato a Giovanni Leoni del Parma per rinforzare la difesa. Il club emiliano, però, sembra voler far muro mentre l’Inter resta in forte vantaggio. E così l’annuncio arrivato solo poche ore fa può delineare la strategia per la difesa di Napoli e Milan.

Ekrem Konur lo ha fatto ancora. Una rivelazione importante quella del giornalista turco, grande esperto di mercato internazionale, che su ‘X’ ha fatto il punto sul futuro di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta già da un anno a questa parte è associato alle possibili partenze anche se non sarà facile tenere basse le richieste della dirigenza bergamasca. Anzi. “Il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini continua ad attrare club di Premier League e Serie A”, scrive Konur sul proprio profilo.

Non una novità, di certo. Ma l’ultima informazione parla di una richiesta elevatissima, probabilmente eccessiva, fatta dall’Atalanta per il cartellino del 21enne di Chiari. “L’Atalanta ha settato il prezzo del cartellino intorno ai 55-60 milioni di euro per il difensore nerazzurro”, scrive il giornalista.

Servirà dunque uno sforzo enorme, forse improbabile ora come ora, per strappare Scalvini alla ‘Dea’. Nell’ultimo anno anche a causa di infortuni il gioiello azzurro ha racimolato appena 8 presenze. Ora è pronto a rilanciarsi. E non è detto che sia ancora a Bergamo.