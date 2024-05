Grave infortunio per Lucas Hernandez: il messaggio di Theo è da brividi (FOTO)

Lucas Hernandez si è gravemente infortunato e salterà il prossimo Europeo. Il messaggio di Theo per suo fratello è da brividi

Per Lucas Hernandez la peggior notizia possibile. Rottura del legamento crociato e stop lunghissimo: sono almeno 6 mesi fuori. Non solo la sua stagione è finita ma satà anche costretto a non prendere parte alla spedizione in Germania per Euro 2024 con la Francia con suo fratello Theo.

Il difensore si è infortunato ieri nel corso della semifinale d’andata fra Borussia Dortmund e Psg. Intorno al 42′ è stato sostituito ed è uscito dal campo sulle sue gambe, e questo aveva fatto pensare ad un problema non troppo grave. E invece l’esito degli esami strumentali di oggi è dei peggiori: rottura del legamento crociato del ginocchi sinistro. Per lui è la seconda volta in carriera: ha avuto lo stesso infortunio in occasione della prima partita del Mondiale in Qatar contro l’Australia.

Lucas Hernandez va ko: il messaggio di vicinanza di Theo

Tanta, tantissima sfortuna per Lucas quindi, alle prese con lo stesso gravissimo infortunio per la seconda volta in pochi anni. Ha provato a rincuorarlo Theo Hernandez con un bellissimo messaggio social: “Fratello mio, la vita ti sta mettendo di nuovo alla prova… Hai il mio pieno sostegno, conosco la tua mentalità e so che tornerai più forte del solito! Sempre con te fratello mio”.

Mon frère, la vie te met à nouveau à l’épreuve… Tu as tout mon soutien, je connais ton mental et je sais que tu reviendras plus fort comme à ton habitude ! 🦾 Toujours avec toi mon frère ❤️ @LucasHernandez pic.twitter.com/M4IFSCdm78 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) May 2, 2024

Il rapporto fra Theo e Lucas è stupendo. Entrambi speravano di poter giocare insieme l’Europeo dopo quanto accaduto al Mondiale (con il milanista subentrato proprio all’ex giocatore del Bayern Monaco dopo l’infortunio contro l’Australia). Niente da fare, invece: Lucas non ci sarà, Theo sicuramente sì. E sarà titolare sulla fascia sinistra nel fortissimo undici di Deschamps. Ci ha messo un po’ per guadagnarsi la fiducia e la stime del ct, ma ci è riuscito alla grande, tanto da diventare sempre più importante per una delle Nazionali più forti al mondo.