Saldi d’estate: Milan, 20 milioni per il tassello mancante

A un buon prezzo il club rossonero potrebbe assicurarsi un rinforzo fondamentale per la prossima stagione: l’indiscrezione dalla Francia.

I tifosi si aspettano un grande calciomercato da parte del Milan, che ha il bilancio in ordine e il margine per poter effettuare degli investimenti. Non ci sono scuse. Le carenze della squadra sono abbastanza note e bisogna intervenire con innesti di livello importante.

Il centrocampo è un reparto che è stato molto discusso nel corso della stagione e sicuramente verrà preso almeno un rinforzo importante. L’idea è quella di comprare un giocatore forte fisicamente, bravo a recuperare palloni e in grado di dare maggiore equilibrio alla squadra.

Milan, colpo in Ligue 1 per la mediana

Geoffrey Moncada ha lavorato per diversi anni al Monaco e conosce molto bene la Ligue 1. Proprio da lì potrebbe arrivare un nuovo centrocampista. Un profilo che piace è Youssouf Fofana, nazionale francese che gioca nel Principato e che ha un contratto che scade a giugno 2025. Ma c’è anche un altro centrocampista che gioca in Francia e che ha catturato l’attenzione del Milan.

Ci riferiamo a Khephren Thuram, anche lui in scadenza a giugno 2025 e di proprietà del Nizza. Secondo quanto rivelato da Nice-Matin, può lasciare la Costa Azzurra per 15-20 milioni di euro. Un prezzo contenuto per un giocatore di ottimo livello che interessa anche a diverse altre società importanti d’Europa. Come sempre, attenzione soprattutto a quelle della Premier League. Invece, in Italia è la Juventus quella più vigile.

Thuram è un centrocampista che si fa valere fisicamente (è alto 1,92 metri), è veloce e anche ben messo sul piano tecnico. Ha caratteristiche che gli permettono di garantire sia quantità che qualità, sarebbe un’aggiunta perfetta per la mediana del Milan. Ha 21 anni, quindi possiede ancora grandi margini di crescita. È nato a Reggio Emilia quando suo padre Lilian giocava in Serie A con la maglia del Parma.

Finora ha collezionato solo una presenza con la nazionale maggiore francese, ma il commissario tecnico Didier Deschamps lo tiene d’occhio. Al Nizza è allenato dall’italiano Francesco Farioli, che da luglio potrebbe essere il nuovo tecnico dell’Ajax. In questa stagione Thuram ha totalizzato 28 presenze condite da un gol e da un assist. Vedremo se il suo futuro sarà in Italia. Moncada lo conosce bene e pagarlo 15-20 milioni sarebbe un ottimo affare.