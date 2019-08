Il Milan lavora sul mercato anche sui giovanissimi. Gabriele Capanni va in prestito al Novara, arriva invece Emanuele Pecorino dal Catania.

Sono gli ultimi giorni di calciomercato e il Milan deve risolvere ancora un po’ di situazioni. La società in questi mesi ha lavorato molto anche per il settore giovanile e ora sta definendo alcune trattative minori.

Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, Gabriele Capanni andrà presto al Novara in prestito secco. L’affare è ai dettagli e sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il ragazzo ha delle qualità molto interessanti e lo abbiamo visto negli ultimi due anni in Primavera. Classe 2000, il Milan ha deciso di mandarlo a farsi le ossa in Serie B in una piazza sempre molto utile per la crescita dei giovani.

Non è finita qui perché la società rossonera piazza anche un altro colpo in entrata per il settore giovanile. Si tratta di Emanuele Pecorino, classe 2001, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Catania. Il ragazzo è arrivato in queste ore a Casa Milan insieme al suo entourage per firmare il contratto.

Operazioni minori ovviamente destinate al settore giovanile. Il Diavolo ne ha fatte tante in questi mesi. Ma è chiaro che la tifoseria si aspetta un altro tipo di manovre. Mancano ormai pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato e il Milan è ancora incompleto. Si continua a lavorare su Angel Correa ma non solo. Vedremo cosa succederà a breve.

