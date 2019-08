Milan, Angel Correa resta l’obiettivo principale ma Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno annullato il viaggio per Madrid. Motivi e retroscena

Angel Correa resta il grande obiettivo del Milan, ma Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno deciso di annullare il viaggio in programma a Madrid previsto per questa settimana.

Come rivela Tuttosport oggi in edicola, la decisione è arrivata anche alla luce della sconfitta all’esordio alla Dacia Arena che mette subito una certa pressione nell’ambiente rossonero. I due dirigenti – dato il passo falso iniziale – hanno così scelto di restare a Milanello, e da lì gestiranno sia l’aspetto prettamente calcistico che il tema mercato.

Milan, l’ultima offerte per Correa

La partenza era prevista già per questo lunedì, e ora bisognerà definire tutto alla distanza. Quanto meno provarci. Marco Giampaolo attende sviluppi, ma la sensazione – sottolinea Ts – è che l’operazione o si sblocca entro venerdì-sabato, oppure sarà complicato completare l’opera lunedì, ossia nell’ultimo giorno di mercato.

Ieri in Spagna si vociferava di una presunta offerta biennale del milan con diritto di riscatto, ma tale scenario non trova conferme. L’ultimo vero aggiornamento, piuttosto, riguarda l’ultima proposta da 35 milioni fissi, più 7 di bonus facilmente raggiungibili per un totale di 42, a cui si aggiunge inoltre il 30% della futura rivendita del giocatore.

Ma l’Atlético Madrid non molla

Una proposta, tuttavia, che non scalda la dirigenza spagnola, che con questo estremismo si sta precludendo la possibilità di chiudere per Rodrigo del Valencia. Nel frattempo, entrambi i calciatori hanno raggiunto l’intera personale con Atlético e Milan, ma questo non è affatto una garanzia sul conseguimento del doppio affare.

Sull’asse Milano-Madrid l’asse telefonico è rovente, ma i colchoneros non mollano: 50 milioni bonus compresi, è questa la cifra pretesa. Ma Elliott Management Corporation, a queste condizioni, non vuole saperne.

